Alexandru Grecu -castigator la 2 categorii de varsta -Transilvania International Guitar Festival -16-21 aug.2016 FOTO

In perioada 16-21 august 2016 a avut loc ce-a de-a XIV-a editie a Festivalului International de Chitara Clasica "Transilvania International Guitar Festival " Cluj-Napoca. Au concurat peste 60 de chitaristi din tara si strainatate (Germania, Iran, Ungaria,Muntenegru si Bulgaria) si peste 40 au participat la cursuri de masterclass.

Datorita rezultatelor obtinute anul acesta,-premiul 3 la "Guitar Art Festival" Belgrad (martie 2016), premiul 2 la Festivalul International de Chitara Clasica Rust -Austria (martie 2016), Marele Premiu la Festivalul de Interpretare Instrumentala "Viva la Musica" Zalau (mai 2016) etc.-chitaristul bistritean Alexandru Grecu a fost invitat sa sustina un recital de chitara clasica in deschiderea concertului renumitului Costas Cotsiolis din Grecia.

Festivalul a cuprins concerte in fiecare seara sustinute de Judikael Perroy (Franta), Andras Csaki (Ungaria),Costas Cotsiolis (Grecia), Gabriel Guillen (Venezuela),Duo Kitharsis, Mihai Cojocaru,Duo David Orosz si Tudor Gliga, majoritatea sustinand si cursuri de maiestrie.

Concursul a avut doua sectiuni: chitara clasica si muzica de camera pe 2 categorii de varsta. Competitia la chitara solo a cuprins 5 categorii de varsta: "Very Young" (pana la 9 ani), categoria I-a (10-12 ani), categoria II-a (13-15 ani), categoria III-a (16-19 ani) si categoria IV-a (fara limita de varsta). Alexandru Grecu a participat pentru prima data la 3 categorii de varsta (II, III si IV ), doua dintre ele castigandu-le obtinand premiul I, iar la categoria IV-a ,diploma de finalist. De remarcat este ca la acest festival international au participat si alti bistriteni, elevi ai Liceului de Muzica "Tudor Jarda" pregatiti de profesorul Valentin Pop,-categoria "Very Young" Popa Dragos a obtinut "Excellent", Pop Luca "Very Good", la categoria I- Premiul Special -Popa Dragos si Runcan Calin, iar la categoria II-a, Popa Bogdan - mentiune si Biris Kertesz Karin -Premiu Special.

Juriile de la cele 5 categorii de varsta au cuprins reputati chitaristi ai scenei internationale precum Csaki Andras, Gabriel Guillen (Venezuela), Liviu Georgescu, Constantin Andrei, Stefan Trifan, Beke Istvan etc.