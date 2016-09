Arta la varsta a treia

Varsta a treia e o perioada a vietii plina de schimbari majore. Pentru multi aceasta coincide cu pensionarea si problemele medicale aferente varstei. Unii profita de acesti ani pentru a realiza tot ceea ce, in timpul perioadei adulte active nu au avut timp sa realizeze datorita constrangerilor unui loc de munca. In strainatate pensionarii pleaca in excursii, viziteaza locuri necunoscute inca, la noi o parte dintre ei isi cultiva pasiuni din tinerete.

O pensionara din Bistrita a gasit o metoda inedita de a-si colora viata. Cu talent, ac, dar si cu multa ata colorata, a reusit sa creeze ceva deosebit prin transformarea unui material vechi intr-o opera de arta. Desi nu a terminat o scoala de profil si nici nu a profesat intr-un domeniu asemanator, aceste lucruri nu au impiedicat-o sa isi urmeze pasiunea. Tehnica si-a perfectionat-o prin multitudinea de obiecte lucrate.

Pasiunea pentru cusut si-a descoperit-o in perioada tineretii, cand , in timpul liber obisnuia sa coase cam orice material la care avea acces in perioada comunismului. Odata cu trecerea anilor si-a dezvoltat pasiunea cosand goblene, mileuri si fete de masa.

La peste saptezeci de primaveri pentru aceasta doamna viata se lumineaza si se umple de culoare cu fieecare obiect terminat si adaugat la colectia personala.