Bilete pentru meciul cu U Cluj, care va avea loc miercuri, 21.09.2016

Dorim sa aducem in atentia dumneavoastra :



Pentru meciul cu U Cluj, care va avea loc miercuri, 21.09.2016, incepand cu ora 17:30, transmis in direct de televiziunile Digi si Dolce, tichetele de acces se pun in vanzare incepand de astazi, de la ora 16:00, la casa de bilete din incita Salii Polivalente, dupa cum urmeaza:



Luni, 19.09.2016: 16:00 - 20:00;

Marti, 20.09.2016: 16:00-20:00;

Miercuri, 21.09.2016: 10:00 - 12:30 si 14:30-17:30.



Dorim sa facem urmatoarele precizari: Tichete de acces cu pret redus se pot cumpara doar luni, marti si miercuri, pana la ora 12:30. Miercuri, incepand cu ora 14:30, pretul unui tichet de acces la meci va fi de 10 lei. Totodata, pana marti seara se mai pot achizitiona abonamente pentru acest sezon.

sursa: Comunicat de presa - CSM Bistrita - U Cluj