BISTRITA FOLK 18 - 19 noiembrie 2016

A XV –a editie a Festivalului BISTRITA FOLK se va desfasura in 18 - 19 noiembrie 2016 la Palatul Culturii din Bistrita sub titulatura GALELE BISTRITA FOLK XV. Evenimentul va beneficia de prezenta in premiera la Bistrita a unor cantautori de prima marime din folkul romanesc: este vorba de Alexandru Andries, care va concerta cu Ioana Mintulescu si Sorin Romanescu, ca si de Ilie Stepan, care va fi insotit de Horia Crisovan.

Mircea |Baniciu va concerta alaturi de Vlady Cnejevici si Teo Boar, iar grupul Poesis, cu Marius Batu si Eugen Baboi (Canada) se va reuni pentru a incanta din nou publicul bistritean. Invitat special la GALELE BISTRITA FOLK XV va fi si Traian Cosma, unul dintre pionierii folkului romanesc, repatriat in acest an din Australia.

GALELE BISTRITA FOLK XV le propun iubitorilor muzicii folk o intalnire sub semnul “Muzica poeziei, poezia muzicii”, in care vor fi invitati poetii Sorin Poclitaru (vineri, 18 noiembrie) si Horia Badescu (sambata, 19 noiembrie), alaturi de folkisti care le canta versurile, Stefania Iacob, respectiv Vali Serban. Seria concertelor de la GALELE BISTRITA FOLK XV va fi intregita de evolutiile unor folkisti bistriteni si nasaudeni, cum sunt Florin Sasarman, Gheorghe Ani&Sorin Gazdac, Paul Gogancea& Marius Catalan (Medias) si Toni Vlad&friends.

Organizatorii festivalului ii invita si pe tinerii folkisti din Bistrita-Nasaud sa cante in GALELE BISTRITA FOLK XV, acestia trebuind sa se inscrie pentru preselectia ce va avea loc in data de 15.11.2016, cu o prezentare si doua inregistrari ce urmeaza sa fie trimise prin mail la adresa diligentadebizant@yahoo.com pana la data mentionata.

GALELE BISTRITA FOLK XV sunt organizate de Centrul Cultural Municipal Bistrita si de Asociatia Culturala Romania din inima mea, cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Bistrita. Biletele de intrare au fost puse in vanzare la Palatul Culturii Bistrita, pretul unui bilet fiind de 10 lei.

Sponsori principali: Rombat si Ecomas Energosystem Bistrita.

Parteneri media: Agerpres, Radio Cluj, TV Bistrita, As TV, Rasunetul, Bistriteanul.ro, Mesagerul de BN, Radio Somes, Radio Transilvania Bistrita, Bistritanews si Bistrita Culturala.