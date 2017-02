BISTRIŢA MARIAGE FEST 2016 vine cu oferte speciale și surprize pentru evenimentele festive

O nouă ediţie BISTRIŢA MARIAGE FEST - eveniment expoziţional de referinţă în Transilvania, în domeniul organizării de evenimente festive - se va desfăşura în perioada 5 - 7 februarie 2016, la Hotel Metropolis. Vizitatorii pot găsi într-un sigur loc tot ceea ce este necesar pentru organizarea unei nunţi sau a unui eveniment festiv: concept, planificare şi organizare, rochii, costume, accesorii, invitaţii, alte materiale tipărite, cadouri şi amintiri, programe artistice, servicii foto-video şi audio, pachete turistice personalizate şi multe altele.

BISTRIŢA MARIAGE FEST se recomandă ca fiind un altfel de eveniment expoziţional, un festival dedicat momentelor festive, cu accent pe unul din cele mai importante secvenţe din viaţa noastră: nunta.

Ultimele tendinţe în domeniu, ofertele şi produsele extrem de tentante, sunt întregite de momente speciale şi surprize atractive: demonstraţii de hair styling, make up şi nail styling – BES România, Centrul SPA Metropolis, muzică live – DUO Kashmir, Special Moments – Ovidiu Judeţ, FM Band, prezentări de specialităţi gastronomice Metropolis, prezentări colecţii vestimentare: ATTITUDÈ - realizată de Liceul de Arte “Corneliu Baba”, Prof. coordonator Loredana Chiş şi ”LinIA Tradiţională” - un concept de inspiraţie tradiţională marca Virginia Linul, plin de veselie şi culoare, care aduce în vestimentaţia modernă sensibilitatea şi vitalitatea costumului popular. Cele două prezentări sunt realizate cu sprijinul BES Romania (Hair-styling), Domino Stil – Ligia Vermeşan (Make-up), Atelier floristic Alaiul Nunţilor (aranjamente florale), FFFashion (modeling).

Tombola organizată în cadrul Bistriţa Mariage Fest 2016 oferă viitorilor miri posibilitatea de a câştiga premii în valoare totală de aproape 3000 Euro: Bijuterii Safireli by Maris, Pachet Romantic Metropolis, masaj în cuplu la Centrul SPA Metropolis, Pachet Petrecerea Burlăciţelor – Pool Party Metropolis, Produse cosmetice profesionale BES, Produse de cofetărie – Cofetăriile Cristina, by Laura şi Doris, Şedinţã Foto “Trash the Dress” - P&A Studio Media şi C&C Events, Buchet mireasă şi floarea mirelui - C&C Events, Materiale personalizate Indigo Cards şi Natura Paper, Vouchere Reducere rochii mireasă - Perfect Wedding Dress, Salon Geea şi Dya, Accesorii mireasă – Salon Gold Loredana, Voucher reducere costume bărbaţi – Men’s Club, Aranjament floral masa mirilor – Atelier Floristic Alaiul Nunţilor, Vouchere reducere la pachet organizare eveniment – Agenţia Events & The City, Vouchere reducere la Pachete de sonorizare DJ Giovani, Coşuleţe mărturii miere – Muti Elena, Vouchere reducere momente artistice – Step up Dance şi Duo Kashmir, Cosulet produse apicole, fructe confiate si dulciuri – Monorean Ionela.

Program de vizitare: Vineri, 5 februarie 2016 – 12:00 – 19:00, Sâmbătă, 6 februarie 2016 – 10:00 – 19:00, Duminică, 7 februarie 2015 – 11:00 – 18:00. Intrarea este liberă.

Programul complet al Bistrita Mariage Fest şi premiile puse în joc la Tombolă pot fi vizualizate pe site-ul evenimentului: http://bistritamariagefest.cciabn.ro

Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa–Năsăud şi Metropolis Grup SRL. Parteneri: Bes Romania, C & C Events, Safirelli bijuterii by Maris, Primăria municipiului Bistriţa, Kiss FM.

Contact: Elena-Maria Bărbos – Şef Compartiment Promovare şi Programe, Bistriţa, Str. P. Ispirescu, nr. 15A, tel./fax: 0263-210039, e-mail: expo@cciabn.ro, www.bistritamariagefest.cciabn.ro