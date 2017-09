COLIBIȚA FOLK FEST 2017

Iata-ne, asadar, inaintea celei de-a VI-a editii a festivalului COLIBIŢA FOLK FEST 2017, ce se va desfasura in incinta Complexului Turistic Fisherman"S, pe malul Lacului Colibiţa, in zilele de 18 - 19 August 2017.

Festivalul , ca si in anii precedenti, va avea o sectiune Open Stage incepand cu orele 18.00 in fiecare din cele doua seri, iar de la orele 20.00 vor incepe recitalurile. Invitatii din acest an, speram sa va aduca multa implinire sufleteasca prin cantecele interpretate, avand decorurile naturale si nu numai, pe post de aliat. Astfel, malurile Lacului Colibiţa vor fi martorele unui eveniment de exceptie.

Pentru seara de vineri, 18 august, bistriteanca Antonia Ivascu si fratele ei Tudor - cu mandrie pot spune ca au avut debutul in muzica folk la spectacolul BARGAUANII CANTA FOLK in 2013 - vor deschide recitalurile, iar Vali Şerban,

Florin Sasarman&Alexandru Filip, Ani Gheorghe, Catalin Condurache, Daniel Iancu si NICU ALIFANTIS, vor readuce in fata publicului refrenele nemuritoare ale acestui gen muzical.

Sambata, 19 august, dupa Open Stage care va incepe la fel ca in prima seara la orele 18.00, vor urma recitalurile, cu invitati de exceptie din muzica folk romaneasca.

De la Nasaud, Sorin Gazdac vine pentru prima oara la Colibiţa Folk Fest si va deschide cea de-a doua seara de recitaluri, iar Raluca Cismaru, Tituş Constantin & Rodica Boldorea, DINU OLARASU, MIRCEA BODOLAN si VICTOR SOCACIU, vor desavarsi un act artistic de cel mai inalt nivel.

Asociatia Aripi Folktime si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud prin Centrul Judetean pentru Cultura, alaturi de Primaria Comunei Bistrita-Bargaului si-au dat mana si in acest an întru preamarirea muzicii folk, a poeziei si a frumosului taram al Colibitei, unde lacul isi pune pecetea fermecata pe aceasta SARBATOARE A SUFLETULUI PURURI TANAR !

Toni Vlad - presedinte Asociatia Aripi Folktime.