800 de elevi din 33 de oraşe se vor întrece pentru două zile în cea mai amplă competiţie de robotică organizată în România.

Competiţia naţională de robotică pentru liceeni, BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone, are loc între 25 şi 26 martie la Sala Polivalentă din Bucureşti

Echipele de liceeni înscrişi în BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone au proiectat, construit şi programat câte un robot care se încadrează în tema globală anuală stabilită de FIRST International. În weekendul 25-26 martie 2017, la Sala Polivalentă din Bucureşti vor fi organizate jocuri complexe în echipe, în urma cărora vor fi desemnaţi câştigătorii campionatului şi echipele care vor participa la Campionatul Mondial de Robotică din St. Louis, SUA, din aprilie. Publicul are acces gratuit la eveniment, între orele 08.00 şi 17.00, în fiecare dintre cele două zile ale evenimentului.

„Am parcurs, alături de partenerii şi sponsorii noştri un drum lung pentru a aduce această competiţie unde este acum, pentru a-i aduce laolaltă pe cei mai talentaţi puşti din robotica românească” a declarat Dana Războiu, preşedintele Asociaţiei Naţie Prin Educaţie. „Eu am un vis - că într-o zi în România vom pune educaţia pe primul loc, ca prioritate zero. În acea zi naţiunea noastră are şansa sa fie din nou ce a fost şi mai mult decât atât!”

La evenimentul organizat astăzi la Stejarii Country Club, echipe de elevi de la Colegiul Naţional Sfântul Sava, Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr şi Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti au organizat meciuri demonstrative, în preambulul campionatului.

Mircea Tomescu, Director de comunicare, BRD Groupe Societe Generale: „Sprijinim BRD First Tech Challenge pentru că vedem în el exerciţiul ideal pentru ca noua generaţie să îşi câştige un rol de creator în economia viitorului. Este partea cea mai vizibilă a unei strategii pe care construim de aproape un an, un ecosistem care pune laolaltă creatori de tehnologie, acceleratoare de business, centre universitare şi mentori profesionişti. Dacă din toate acestea se naşte şi un premiu - MasterCard ne-a desemnat drept „Cea mai prietenoasă bancă pentru tineri” -, atunci poate că am găsit formula potrivită pentru a interacţiona cu noua generaţie.”

Pe parcursul ultimelor luni, pregătindu-se pentru campionat, îndrumaţi de mentori şi antrenori, elevii au fost încurajaţi să îşi dezvolte abilităţi din domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii. Aceştia au învaţat importanţa muncii în echipă şi a inovaţiei, precum şi să aplice principii de inginerie în domeniul roboticii, într-un mediu competitiv.

„Pe lângă faptul că au câştigat şi au adus în România una dintre cele mai importante competiţii internaţionale de robotică, aceşti tineri contribuie la construirea viitorului nostru, al tuturor. Acesta este motivul principal pentru care Vodafone România a decis să se alăture proiectului tocmai în anul în care sărbătoreşte 20 de ani de istorie în care a schimbat vieţile românilor şi i-a susţinut să îşi construiască viitorul, prin inovaţie”, a declarat Laura Barbu, Director Brand and Marketing Communications, Vodafone România.

BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone aduce conceptul First Tech Challenge în România. Dincolo de întrecerea între roboţii construiţi de echipele participante, elevii şi-au promovat echipa şi au câştigat notorietate în comunităţile lor.

Competiţia este organizată de Asociaţia Naţie Prin Educaţie, cu sprijinul partenerilor: BRD Groupe-Societe Generale, Vodafone România, Fundaţia Româno-Americană, Dedeman, PRO TV şi McCann Bucharest. Echipele prezente în meciul demonstrativ desfăşurat astăzi au fost susţinute şi de către Fundaţia Ţiriac şi Ţiriac Leasing.

Regulametul complet al competiţiei este disponibil aici.

sursa: BRD First Tech Challenge Romania powered by Vodafone

foto:arhiva