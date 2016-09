CSM Bistrița participă la Turneul Internațional „Roman Vodă Mușat”

Echipa de suflet a bistriţenilor, CSM Bistriţa, va participa în perioada 20-21.08.2016 la a IX-a ediţie a Turneului Internaţional „Roman Vodă Muşat”, care se va desfăşura în localitatea Roman. Echipele participante sunt: CSM Roman (echipa gazdă), ACS Corona 2010 Braşov (ocupanta locului III în ediţia trecută a Ligii Naţionale de Handbal Feminin din Romania), Iuventa Michalovce (Slovacia).

La o săptămână după Cupa Judeţului Bistriţa-Năsăud, echipa noastră va avea parte din nou de meciuri tari. Extrema dreapta Magdalena Paraschiv, antrenorul Horaţiu Paşca şi coordonatorul de joc Marinela Gherman au făcut o analiză a Cupei Judeţului Bistriţa-Năsăud, dar şi o prefaţare a competiţiei de la Roman:

Magdalena Paraschiv: „Cupa Judeţului Bistriţa-Năsăud a fost un turneu amical bun în care s-a văzut munca din perioada cantonamentului, condiţia fizică dobândită împreună cu staff-ul tehnic. Din punct de vedere al jocului mai sunt multe de pus la punct, atât în faza de atac, cât şi în cea de apărare. Pentru turneul de la Roman avem ca obiectiv omogenizarea lotului, să dăm dovadă de un joc plăcut, şi poate cel mai important, să fim ferite de accidentări.”

Horaţiu Paşca: „Mă bucur, în primul rând, că am terminat turneul fără accidentări. Încet, încet formăm un grup unit. Am reuşit câteva momente foarte bune de joc, deşi avem jucătoare care nu au jucat niciodată împreună. Aşteptările mele de la jocurile amicale nu sunt nicidecum rezultatele, chiar dacă victoriile aduc un plus de moral! Îmi doresc din suflet ca după turneul de la Roman să fie toate fetele sănătoase şi să reuşim să omogenizăm treptat lotul. De la fete aştept aceeaşi determinare, ambiţie şi disponibilitatea la efort pe care au aratat-o la primul turneu!”

Marinela Gherman: „A fost un turneu reuşit pentru noi în care s-a văzut că avem potenţial, iar cu multă muncă şi unitate de echipă putem realiza multe lucruri frumoase anul acesta. La Roman vor fi trei meciuri dificile, dar pentru noi este important să progresăm de la meci la meci si sa ne omogenizăm.”

În cadrul competiţiei de la Roman, echipa noastră va avea următorul program:

Sâmbătă, 20.08.2016: ora 12:00 – CSM Bistriţa – CSM Roman, iar la ora 17:00 – ACS Corona 2010 Braşov – CSM Bistriţa.

Duminică, 21.08.2016: ora 10:00 – CSM Bistriţa – Iuventa Michalovce.

Menţionăm faptul că programul poate suferi uşoare modificări. Rezultatele meciurilor echipei noastre vor fi disponibile la scurt timp după terminarea meciului prin intermediul paginii oficiale de Facebook – https://www.facebook.com/csm.bistrita