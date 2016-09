Cum ne pregătim corpul pentru toamnă?

În tradiţia yoga, există o metodă foarte cunoscută de purificare a colonului, care poartă numele de Shanka Prakshalana, însă poate fi utilizată şi o metodă clasică de colon hidroterapie, care poate fi realizată la orice cabinet de specialitate. “Pe parcursul vieţii, organismul uman acumulează reziduuri în colon, acestea nefiind eliminate practic niciodată fără o procedură adecvată. Aceste impurităţi aduc o mulţime de neplăceri la nivelul întregului corp, adeseori fiind o sursă de autointoxicare şi de boli. Placa mucoidală a devenit un subiect cercetat ştiintific de către toate instituţiile şi mediatizat de forurile terapiilor alternative, pentru prejudiciile pe care le aduce la nivelul sănătăţii”, declară profesorul internaţional de yoga.Specialiştii recomandă ca în sezonul de tranziţie, să adăugăm în meniul nostru zilnic alimente de natură alcalină, pentru a ne îmbunătăţi sistemul imunitar. “Ideal ar fi ca dieta alcalină să o adoptăm ca stil de viaţă pentru măcar o săptămână pe lună, cu atât mai mult cu cât beneficiile ei sunt incomensurabile, sau cel puţin, să creştem până la 75% hrană de natură alcalină în meniul nostru obişnuit. Dieta alcalină aduce mai multă energie, fenomen cunoscut chiar şi de către copii în cazul bateriilor alcaline ce dureaza mai mult… La fel şi corpul uman, al cărui pH se echilibrează, duce la o energizare optimă, la eliminarea toxinelor şi, treptat, la eliminarea diferitelor afecţiuni”, declară Dana Ţupa. În opinia specialistului, o dietă alcalină exclude în principal, hrana care are în conţinut: zahăr - natural sau nu (inclusiv fructoza), glutenul şi făinoasele în general, carnea, lactatele, alcoolul, cafeaua – sau, cu alte cuvinte, cam 90% din ceea ce consumă un om obişnuit. “Recomandat ar fi să mâncăm tot ceea ce este verde: salate, germeni ai diferitelor plante, seminţe, legume fierte sau crude, sucuri de legume, pudră de orz, ovaz si grau verde, alfalfa, spirulină, chlorella, lămâi şi grapefruit-ul care nu este dulce”, explică profesorul de yoga.Întrucât toamna vine cu o scurtare a perioadei de lumină, a timpului petrecut afară în aer liber şi cu un sezon ploios, în general mohorât, tendinţa depresiilor şi a stărilor anxioase este în creştere. Dacă ştim că avem astfel de tendinţe la nivel emoţional, este necesară o pregătire specială şi de dorit să cultivăm încrederea în sine, iubirea şi aprecierea faţă de propria persoană, întrucât noi generăm propria realitate pe care o trăim. "Înţelepciunea străveche menţionează în diferite texte sacre, principiul holografic: Ceea ce se află în tine, se află oriunde, ceea ce nu există în tine, nu există nicăieri. Avem nevoie de încredere în sine crescută în perioada următoare, deoarece în mod obişnuit transmitem tot ceea ce simţim, de fiecare dată când interacţionăm cu cei din jur şi atragem la rândul nostru, exact acelaşi fel de oameni ca şi noi. Această atitudine se poate învăţa destul de uşor, nu este nevoie să facem lucruri măreţe pentru a spori încrederea în sine, ci este suficient să ne felicităm de fiecare dată când am depăşit o limită, când am reuşit să facem lucruri pe care ni le-am dorit, dar pe care le-am tot amânat. În timpul sezonului ploios, atitudinea faţă de viaţa noastră va cântări enorm, iar sfatul meu nu este să ne plângem de milă că va ploua sau că vremea se strică, ci trebuie să învăţăm să dansăm în ploaie, nu doar pe nisipul fierbinte”, conchide Dana Ţupa, profesor de yoga acreditat internaţional şi fondatorul PURNA Yoga Academy – prima şcoală de yoga din România acreditată de Yoga Alliance International USA (cel mai cunoscut for internaţional în domeniu).