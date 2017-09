Discursul Președintelui Comisiei Europene privind Starea Uniunii Europene

Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a susţinut un nou discurs privind Starea Uniunii Europene. Acesta şi-a prezentat viziunea privind viitorul Europei, anunţând continuarea dialogului privind cele cinci scenarii de dezvoltare ale Uniunii, prezentate publicului la începutul anului, prin intermediul Cărţii Albe, şi noi măsuri pentru atingerea obiectivelor comune.

În cadrul discursului său, Preşedintele Comisiei Europene a făcut o pledoarie pentru unitate şi solidaritate, susţinând nevoia deschiderii spaţiului Schengen pentru România, Bulgaria, şi, în viitorul apropiat, Croaţia. Privind ţara noastră, acesta a afirmat că va acorda o atenţie deosebită statelor care îşi celebrează în anul 2018 aniversarea de 100 de ani – România şi ţările baltice, precizând că acestea sunt foarte importante pentru Europa. De asemenea, acesta a anunţat organizarea unui Sumit Special în ţara noastră, la 30 martie 2019, la Sibiu, în contextul în care în prima jumătate a anului 2019 România va deţine Preşedenţia Consiliului Uniunii Europene.

Privind priorităţile Uniunii Europene, Preşedintele Juncker a anunţat că se vor concentra în special pe: Consolidarea programului comercial european – prin reciprocitate în domeniul comerţului, încurajarea creşterii numărului de locuri de muncă, un nou cadru pentru investiţii şi o mai bună transparenţă; O industrie europeană mai puternică – printr-un sprijin mai bun pentru dezvoltare şi creştere a competitivităţii, creştere a responsabilităţii în industrie şi promovarea tehnologiilor verzi; Întărirea luptei împotriva schimbărilor climatice – consolidarea poziţiei Uniunii ca principal promotor al luptei împotriva schimbărilor climatice şi o nouă propunere privind reducerea emisiilor de carbon în domeniul transporturilor; O mai bună protecţie împotriva atacurilor cibernetice – prin continuarea luptei împortiva radicalizării online, consolidarea capacităţii de apărare în faţa atacurilor cibernetice şi înfiinţarea unei agenţii europene pentru securitate cibernetică. O nouă politică privind migraţia – subliniind necesitatea solidarităţii faţă de statele care sunt în prima linie ca urmare a factorilor geografici.

Preşedintele Comisiei Europene şi-a făcut cunoscut şi optimismul privind viitorul Uniunii Europene afirmând: „În sfârşit, vântul s-a întors în pânzele noastre. Ţările Uniunii Europene au intrat în cel de-al cincilea an al redresării economice, iar creşterea economică din Uniunea Europene a depăşit creşterea economică a Statelor Unite. (…) Împreună am arătat că le putem oferi cetăţenilor un răspuns atunci când este nevoie de acesta. Nu am făcut decât să prindem din ce în ce mai mult avânt. (…) Ne-am implicat, iar acum băncile europene au forţa de capital necesară pentru a genera creşterea şi stabilitatea. Am cerut disciplină fiscală, dar suntem atenţi să nu omorâm în faşă creşterea. La 10 ani de la declanşarea crizei, economia europeană îşi revine”.

