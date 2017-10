Este pregătit statul român să aplice Legea falimentului personal?

Deputatul PNL Dumitru Oprea îi solicită Ministrului Economiei, Gheorghe Şimon, să aducă la cunoştinţa opiniei publice dacă Guvernul României este pregătit ca, de la 1 ianuarie 2018, să aplice Legea nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice. De asemenea, parlamentarul ieşean doreşte un răspuns cu privire la măsurile luate de Executiv pentru a informa cetăţenii români aflaţi în situaţii financiare dificile şi care intră sub incidenţa actului legislativ.

La 1 ianuarie 2018, după multiple tergiversări şi amânări, urmează să intre în vigoare Legea nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice, mai cunoscută publicului larg sub denumirea de „Legea falimentului personal“. După ce, în această vară, Guvernul a prorogat termenul de intrare în vigoare, de la 1 august 2017 la 1 ianuarie 2018, Ordonanţa simplă de Guvern iniţiată de Ministerul Economiei a trecut de votul plenului Senatului şi de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor, până la publicarea în Monitorul Oficial mai rămânând două etape: votul final în plenul Camerei Deputaţilor şi semnătura Preşedintelui României.



„Prorogarea termenului aplicării a fost motivată de specialiştii din ministerul pe care în conduceţi de complexitatea domeniului reglementat prin această lege (aprobată totuşi în 2015!), precum şi de punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii în care se semnalează faptul că este necesară pregătirea riguroasă a capacităţii administrative a instanţelor chemate să aplice procedurile insolvenţei persoanelor fizice“, arată prof.univ. dr. Dumitru Oprea în întrebarea adresată prin intermediul Camerei Deputaţilor ministrului Economiei, Gheorghe Şimon.



De reţinut este faptul că Legea introduce, ca o noutate absolută, insolvenţa persoanelor fizice, până acum procedura fiind reglementată doar pentru persoanele juridice. Legea instituie proceduri juridice având ca scop redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică de bună credinţă. În esenţă, o persoană fizică debitoare este considerată în stare de insolvenţă atunci când patrimoniul acesteia se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor scadente.



Procesul prin care unei persoane fizice i se poate aproba intrarea sub incidenţa legii (persoanele fizice de bună-credinţă, ale căror datorii rezultă dintr-o activitate ce are ca scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi restanţele la furnizorii de utilităţi, întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achiziţia unui serviciu sau produs personal etc., şi nu dintr-o afacere ce are ca scop generarea de profit) este însă unul complicat, iar comunicării acestuia Executivul nu i-a acordat atenţia cuvenită, în ciuda faptului că până la 1 ianuarie 2018 nu a mai rămas mult timp.