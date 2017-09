Frustrare

Noi suntem diferiti, ne nastem prin metode diferite, la varste gestationale diferite, cu o greutate si lungime diferite unii fata de altii. Tot parcursul nostru este diferit.

Fiecare om este unic, diferit, minunat chiar, creat de o forta divina pentru a locui pe aceasta planeta. Noi ne-am creat reguli, principii, valori care ne insotesc toata viata si dupa care ne ghidam. Inca de la nastere, nou nascutul este "verificat" pentru a vedea in ce masura se incadreaza in aceste tipare. Pe masura ce creste este verificat periodic pentru ca dezvoltarea lui sa ramana in grafice. Totul este in carti, manuale, cursuri etc. create cu rolul de a ne face viata mai usoara, de a ne-o standardiza, de a ne face sa parem ca in anumite privinte suntem la fel, identici chiar. Am evoluat atat de mult incat am creat manuale, cursuri de parenting care sa devenim mai buni in relatia cu copiii nostri si sa-i faca pe ei sa devina mai buni adulti. Dar, ce se intampla daca nu ne incardam in grafice, daca nu ne dezvoltam armonios potrivit manualului X? Ni se propune sa investigam, sa analizam, sa cercetam si in final sa cautam solutii pentru ca sa atingem tinta pentru acea luna, an, perioada.

Totusi suntem diferiti, suntem capabili sa acceptam ca avem un ritm diferit de dezvoltare, dar standardul e standard, graficul e grafic si ce e inafara lor trebuie indreptat. Asa se face ca din primele zile de viata ni se pune stampila: in grafic sau inafara lui. Apoi ne miram de ce copilul e marginalizat, exclus chiar in anumite situatii pentru ca nu a facut fata provocarii de a se incadra in niste limite fixate. Astia suntem si asa ne dezvoltam, in grafic.....