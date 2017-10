Partidul Ecologist BN:Începutul sfârșitului A.D.I. Deșeuri

Administraţia Dezinteresului şi Incompetenţei, pe scurt A.D.I. Deşeuri, ne anunţă că, de la 1 Octombrie, Supercom va ridica doar deşeurile colectate selectiv. Ca să ne intre bine în cap, având în vedere preavizul de doar trei zile, ne şi ameninţă cu amenzi de până la 300 de lei. De parcă noi n-am vrut să colectăm selectiv.

Ne reîntoarcem deci la situaţia de acum trei ani, când a început operarea în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud" şi, în urma somaţiei A.D.I. Deşeuri, în fine, “minunatul” sistem de colectare selectivă implementat prin proiectul de multe milioane de euro, va funcţiona ca un ceas elveţian.

Nu mai rămâne decât să ne întrebăm: dacă a fost aşa simplu, de ce n-a dat A.D.I. Deşeuri comanda asta acum un an? Ce a împiedicat operatorul de salubritate să transporte separat deşeurile selectate, de bine, de rău, de populaţie, în condiţiile în care infrastructura e aceeaşi? Acum un an, A.D.I. Deşeuri sărea în apărarea Supercom explicând populaţiei că societatea angajată prin negociere directă nu poate fi constrânsă să opereze sistemul de colectare selectivă şi i s-a îngăduit cu lejeritate să-şi creeze un sistem de colectare paralel care blochează şi acum în oraş accesul la containerele semi-îngropate. Cum s-a preocupat până acum A.D.I. Deşeuri de atingerea ţintei de 40.000 de tone deşeuri reciclate pe an? Ce a făcut A.D.I. Deşeuri când deşeurile selectate erau amestecate din nou în bataie de joc de către operatorul de salubritate?

În condiţiile în care Judeţul Bistriţa-Năsăud a fost primul din ţară care a implementat un sistem de management integrat al deşeurilor finanţat din fonduri europene, ce a împiedicat ADI Deşeuri să raporteze guvernului încă de anul trecut că noi colectăm selectiv, pentru a nu ni se impune şi nouă, cetăţenilor de bună credinţă din municipiul Bistriţa, care colectăm selectiv de ani de zile, suprataxa impusă de guvern la sfarşitul anului trecut? Mai departe, în acest contex, de ce semnalizează acum A.D.I. Deşeuri Comisiei Europene că proiectul judeţului Bistriţa-Năsăud este o iregularitate, având în vedere faptul că obiectivul colectării selective nu a fost atins niciodată, punându-ne în situaţia de a returna integral banii europeni primiţi? Având în vedere chestiunile de mai sus, nu putem decât să constatăm că gestiunea deşeurilor este Asociată cu Deficitul de Inteligenţă.

Pentru a-şi acoperi deprofesionalizarea şi impostura A.D.I. Deşeuri, în loc să fi impus de la bun început Supercom să folosească infrastructura proiectului în modul în care ea a fost concepută iniţial şi să continue campania de informare şi constientizare a cetaţenilor, după un an de zile s-a trezit brusc, somează imperativ şi transferă integral în cârca cetăţenilor întreaga responsabilitate pentru propiul eşec. Administraţia care trebuia să impună operatorilor serviciului de salubritate, utilizarea infrastructurii plătite din bani europeni, colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor şi să-i sancţioneze în caz că nu fac acest lucru, s-a întors cu faţa la cetăţeni şi îi ameninţa cu amenzi. În loc să asigure furnizarea unui serviciu în interesul cetaţenilor A.D.I. Deşeuri dovedeşte că este preocupată doar de administrarea propriilor interese, salarii, maşini etc. În loc să raspundă în faţa cetăţenilor pentru care se presupune că ar trebui să lucreze, se animă din când în când în urma unor obscure comenzi politice.

A.D.I. Deşeuri demonstrează prin acest mod de a se manifesta, încă o dată, că a fost de la bun început o deficienţă majoră de concepţie a sistemului. Cetaţenii Bistriţei, care plătesc 70% din serviciile de salubritate, au a 60-a parte din deciziile luate la nivel de A.D.I., adica 1,67%. Taxarea e de o sută de ori mai mare decât reprezentarea. Degeaba Consiliul Local Bistriţa a votat de două ori împotriva tarifelor şi de două ori împotriva caietului de sarcini pentru selectarea operatorului. Degeaba Primaria a dat în judecată Consiliul Judeţean pentru impunerea taxei suplimentare pentru neselectarea gunoaielor. Cetăţenii Bistriţei nu au drepturi, au doar obligaţia de a plăti oricât dispune A.D.I.-ul şi în condiţiile stabilite de această structură. Aşa s-a ajuns ca bistriţenii să platescă acum o taxă de două ori mai mare decât cetaţenii capitalei şi azi-mâine n-o să le ajungă salariile să platească amenzile.

Nici nu are rost să mai amintim că A.D.I. Deşeuri nu are nici un fel de competenţe în privinţa sancţionării cetaţenilor, potrivit legii serviciilor de salubrizare. Recenta ieşire în public e probabil o încercare de a se prezenta cu unghiuţele tăiate şi batistuţa curată în faţa ministrului mediului. Să mai bifăm ceva, să mai coafăm lucrurile, să le aducem din condei. Cu totul inutil! Lucrurile nu au cum să funcţioneze. Este momentul să punem capăt acestei şarade. Concepţia sistemului a fost proastă de la bun început, soluţia tehnică depăşită, proiectul a fost nepregătit corespunzător şi A.D.I.-ul este nefuncţional şi acţionează împotriva intereselor principalilor susţinatori ai sistemului, cetăţenii municipiului.

Nu suntem singuri în această situaţie, după Bistriţa-Năsăud urmează dezastrele de la Bacău şi Sibiu, care au implementat sisteme similare şi unde, deasemenea, sistemele de colectare aşa-zis ecologice finanţate din fonduri europene se prăbuşesc şi ele. Aceasta este realitatea zilei de 1 Octombrie 2017. Iar cei responsabili, ar face bine să ia act de ea şi să acţioneze, aplicând măsurile corective necesare. Nu cetăţenilor, ci sistemului! Primul pas fiind readucerea serviciului de salubrizare sub autoritatea municipalităţii.

Bistriţa, 30 Septembrie 2017

Mircea Archiudean

Teodor Ioan Mârza

Partidul Ecologist Român, filiala Bistriţa-Năsăud