La Muse et le Poète, luni, 14 noiembrie 2016, ora 19:00, Sinagoga

EVENIMENT - Luni, 14 noiembrie 2016, ora 19:00, Sinagoga, in organizarea Societatii de Concerte cu sprijinul Primariei municipiului Bistrita si al Centrului Cultural G.Cosbuc, in cadrului FESTIVALUL SONORO 2016, va invitam la concertul La Muse et le Poète sustinut de DIANA KETLER / PIAN ALISSA MARGULIS & ERIK SCHUMANN / VIOARĂ RĂZVAN POPOVICI & LIISA RANDALU / VIOLĂ MARCIN SIENIAWSKI / VIOLONCEL, In program lucrari de Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Darius Milhaud, George Enescu.

Suntem onorati sa gazduim, la Bistrita, in frumoasa noastra sala de concerte de la Sinagoga, asa un prestigios eveniment muzical care inscrie, inca o data, Bistrita, in circuitul oraselor culturale ale Romaniei si nu numai.

Va asteptam, asadar, cu drag, la concertul organizat de Societatea de Concerte cu sprijinul Primariei municipiului Bistrita si al Centrului Cultural G.Cosbuc, la

FESTIVALUL SONORO 2016

La Muse et le Poète

Luni, 14 noiembrie 2016, ora 19:00, Sinagoga din Bistriţa



Artisti:

DIANA KETLER / PIAN

ALISSA MARGULIS & ERIK SCHUMANN / VIOARĂ

RĂZVAN POPOVICI & LIISA RANDALU / VIOLĂ

MARCIN SIENIAWSKI / VIOLONCEL

In program:

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

La Muse et le Poète pentru trio cu pian

Gabriel Fauré (1845-1924)

Cvartet cu pian nr.1 în do minor, op. 15

Darius Milhaud (1892-1974)

La Creation du Monde, op. 81a, pentru cvintet cu pian

George Enescu (1881-1955)

Rapsodia Română nr. 1

Pretul unui bilet,15 lei, pentru elevi,studenti,pensionari 10 lei.

Societatea de Concerte