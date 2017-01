Pierduta in labirit

Astazi cativa zeci de bistriteni au iesit la o sesiune de cumparaturi la hipermarketul din oras. M-am numarat si eu printre ei. Se spune ca mersul la cumparaturi poate avea un efect relaxant asupra corpului uman, asa ca m-am inarmat cu rabdare, buna dispozitie si am pornit.

Ajunsa in magazin m-au intampinat aceleasi mesaje de anul trecut prin care se anunta ca se afla intr-un proces de modernizare. Procesul ar fi in beneficiul clientului care teoretic ar trebui sa fie mai multumit de servicii si calitatea lor. Au inceput modernizarea pe diferite raioane, unele sunt gata, altele inca asteapta cu nerabdare planul de bataie. Ce nu am reusit sa inteleg este daca se doreste copierea aceluiasi magazin situat in partea de sus a orasului sau va fi ceva cu totul nou.

Dupa cum va spuneam mai devreme, am pornit de acasa inarmata cu o doza de rabdare pentru ca nu stii niciodata la ce sa te astepti cand mergi la sfarsit de saptamana la cumparaturi. Pregatita cu lista de cumparaturi am inceput sa cutreier raioanele in cautarea produselor. Dar, pe masura de inaintam in magazin un sentiment de nesiguranta m-a cuprins. Acesta arata tot mai mult ca un labirint, asa se face ca, noi, cei prezenti ne invarteam in incercarea de a bifa tot ce era pe lista. Nu mica mi-a fost mirarea sa vad pe acelasi raion pe o parte absorbante si pe cealalta covrigi ambalati sau ciocolata langa unelte de bucatarie si lenjerie langa dulciuri. Dar, sa nu fim carcotasi, poate pana la vara vor termina procesul si rezultatul va fi unul uimitor. Cum este singurul magazin de marimea aceasta din oras, pana va imbraca o fata noua ne putem multumi cu cel din partea de sus a orasului sau acesta pentru cei pasionati de jocuri de aventura.

Spor la cumparaturi!