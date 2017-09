PROGRAM T RGUL MARE AL BISTRIȚEI 2017

Sâmbătă 19 august



Scenă Pietonal

Deschiderea manifestărilor

ora 18.00 – Ceremonia cheii,

ora 18.30 Suflet de statui (statui vii),

ora 20.00 – Concert extraordinar Ştefan Pop

Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din judeţul Bistriţa Năsăud

Baza Sportivă Alex

ora 10.00 Cupa Bistriţa la fotbal

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Cununa de pe Someş, Veta Biriş, Marius Ciprian Pop,

ora 17.00 – Paradă moto – Palatul Culturii – Decebal - Independenţei - Pădurea Schullerwald

Pădurea Schullerwald

ora 19.00 – Concert Riff, Aurograf, New Proscenium, Voxter, The Noise

Duminică 20 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din judeţul Bistriţa Năsăud

ora 18.00 - Expoziţie machetă Cetatea Bistriţei

Scenă Pietonal

ora 17.00 – Concert formaţii locale: Ralph Berbecar, Andrada Băieşiu, Fentăm Terra, Hemera”s

ora 21.00 – Concert Hara

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Ansamblul Solovăstru, Daniel Rozalind, Mariana Anghel, Dumitru Fărcaş

Pădurea Schullerwald

ora 20.00 – Concert Prefix 990, Got-X, 7 Paşi, Compact

Luni 21 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din judeţul Bistriţa Năsăud

Sala de Şedinţe a PMB

ora 11.30 - Semnarea „Înţelegerii de Cooperare Rehovot – Bistriţa”

Scenă Pietonal

ora 17.00 – Concerte de Jazz: Dj. Bamfi, Matei Creţiu, Adrian Strâmtu, Big John & Los Emberek, Cristi Copaciu & Band

ora 21.00 – Concert Gina Pop

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 19.00 – Maria Dragomiroiu, Ansambluri folclorice

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Centrul Multicultural Sinagora

ora 19.00 – Concert Simfonic dedicat oaspeţilor din Rehovot

Marţi 22 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din judeţul Bistriţa Năsăud

Ştrandul municipal Codrişor

ora 12.00 - Jocuri şi diverse demonstraţii sportive

Scenă Pietonal

ora 19.00 – Concert Rock: TFN, EMP

ora 21.00 – Concert Zuralia Simfonic

Heidenfeld-Viişoara

ora 18.00 – Ansambluri folclorice reprezentând 14 etnii,

ora 20.00 – Liliana Laichici, Leontina Pop

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

ora 18.00 - Cupa Bistriţa la volei şi baschet

ora 19.00 – Demonstraţie de arte marţiale

Miercuri 23 august

Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din judeţul Bistriţa Năsăud

ora 23.00 – 03.00 – Noaptea Albă a Bisericii Evanghelice

Casa Argintarului

ora 12.00 – Expoziţia „Mari restauratori români - Ştefan Balaş””

Ştrandul municipal Codrişor

ora 12.00 - Jocuri şi diverse demonstraţii sportive

Heidenfeld-Viişoara

ora 18.00 – Ansambluri folclorice reprezentând 14 etnii,

ora 20.00 – Aurel Tămaş, Zuralia

Scenă Pietonal

ora 18.00 – Concert formaţii locale: 2DEC, Mad House, La Ştou, The Boulevard,

ora 21.00 - Filmul de Piatră, proiecţie film

Centru Documentar Expoziţional

ora 18.00 – Lansare de carte „Bistriţa în imagini”

Palatul Culturii

ora 19.00 – Teatru Profesionist Liviu Rebreanu, Bistriţa – „Interviu”

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

ora 18.00 - Concurs de biciclete

Joi 24 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din judeţul Bistriţa Năsăud

ora 11.00 – Promenadă literară – Palatul Culturii – Centrul Documentar Expoziţional – Casa cu Lei, lansări de carte

ora 18.00 – Vernisaj expoziţie „Semnul de pe faţă” Darius Hulea

Pietonal / Parcul municipal

ora 16.00 - Spectacole Mini Nosa

Scenă Pietonal

ora 17.00 – Concert formaţii locale: Lucian Pop Band, Diana Porca, DiZi, Lyon

Concurenţii de la „Aş dori să fiu o stea”

ora 19.00 – X-Stylel,

ora 20.00 – Concert Deepcentral

ora 21.00 – Concert Andra

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Maria Golban, Nelu Şopterean, Maria Mihail, Lia Lungu

Terenurile Grand Slam

Ora 17.00 - Cupa Bistriţa la tenis de câmp

Ştrandul municipal Codrişor

ora 11.00 - Cupa Bistriţa la înot

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Piaţa Mică

ora 18.00 Muzică franceză la flaşnetă

Vineri 25 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din Besançon şi judeţul Bistriţa Năsăud, stand de prezentare al oraşului Besançon

Sala de sedinţe a PMB

ora 10.00 - Reuniune aniversară Besançon – Bistriţa, 20 de ani de la semnarea Declaraţiei de înfrăţire

Palatul Culturii

ora 11.00 – Simpozion internaţional „Bistriţa în direct cu turismul şi cultura internaţională”

Pietonal

ora 17.00 - Atelier practic interactiv – demonstraţii de prim ajutor

Scenă Pietonal

ora 18.00 – Spectacol de dansuri cu formaţii locale

ora 20.00 – Concert Randi,

ora 21.00 – Concert Horia Brenciu

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Ansamblul ”Dor Românesc”

Terenurile Grand Slam

Ora 17.00 - Cupa Bistriţa la tenis de câmp

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Sâmbătă 26 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din Besançon şi judeţul Bistriţa Năsăud, stand de prezentare al oraşului Besançon

Palatul Culturii

ora 11.00 – Vernisaj expoziţie costume populare din Franţa

ora 11.00 - Moment aniversar Besançon – Bistriţa - 20 de ani de la semnarea Declaraţiei de înfrăţire

Centrul Comunitar pentru Tineret

ora 13 – Vernisaj expoziţie filatelică Felix Transivanica – ediţia XXIII

Scenă Pietonal

ora 19.00 – Corurile de copiil din Besançon şi Bistriţa

ora 20.00 – Concert simfonic extraordinar Ovidiu Purcel, Noemi Vereş

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Dorina Oprea, Andrei Romanica, Sava Negrean Brudaşcu

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Duminică 27 august



Piaţa Centrală

ora 09.00 – 15.00 - Târg de produse gastronomice din Besançon şi judeţul Bistriţa Năsăud, stand de prezentare al oraşului Besançon

Ştrandul municipal Codrişor

ora 12.00 - Jocuri şi diverse demonstraţii sportive

Scenă Pietonal

ora 18.00 – Concert Rock – All for One

ora 20.00 – Concert 3 Sud Est

ora 21.00 – Concert Loredana

Heidenfeld-Viişoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice

ora 20.00 – Cristi Taran, Gheorghe Turda

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Piaţa Centrală

ora 22.30 - Închiderea ediţiei 2017 a Târgului Mare la Bistriţei

Show de efecte şi lumini, artificii