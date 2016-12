Psiholog: „Tehnologia NU este nocivă pentru copii. Trebuie găsit un echilibru”

Dacă acum 20 sau 30 de ani copiii puneau accent pe jocurile fizice, implicit pe o interacţiune reală, în momentul de faţă interacţiunea socială se află la cote mult mai mici, iar acest lucru cauzează, în rândul a tot mai mulţi copii, frustrări, stări depresive şi anxietate.



În opinia psihologului Nicoleta Burlacu, nu evoluţia tehnologică este cauza închiderii tinerilor în ei, ci timpul mult mai puţin pe care îl petrec părinţii cu copiii lor. “Pentru a nu se simţi vinovaţi de situaţie, mulţi părinţi au tendinţa să dea vina pe tehnologie pentru introvertirea copiilor lor, pentru lipsa lor de interacţiune. În realitate, lucrurile stau pe dos. Folosirea în exces a tehnologie este doar un refugiu al tânărului din ziua de azi, sperând că prin această metodă îşi poate satisface nevoile emoţionale şi de comunicare. Dependenţa de tehnologie este doar un efect, şi nu un factor declanşator, dar din cauza premizei greşite de la care se pleacă, sunt mulţi părinţi care recurg câteodată la gesturi extreme, rupându-i total pe copii de tehnologie”, declară psihologul Nicoleta Burlacu.



Specialistul crede că ruperea totală şi abruptă de un obicei sau chiar de o dependenţă, îi poate accentua tânărului stările depresive şi anxioase, nicidecum nu i le diminuează. ”Tehnologia face parte din viaţa noastră, fie că suntem tineri sau adulţi. Nu putem nega sau ignora evoluţia tehnologică, ci trebuie să o îmbrăţisăm şi să o canalizăm în scopuri constructive. În cercetările mele, am observat – nu de puţine ori – copii care pur şi simplu se uitau în gol la ecran, fără să facă nimic. Nu putem spune despre acel copil că era dependent de tehnologie, deoarece nici măcar nu o folosea, dar era refugiul lui... aşa se simţea el confortabil. Deja acel copil a depăsit starea de frustrare, s-a resemnat, şi a avansat către o stare de depresie”, afirmă psihologul Nicoleta Burlacu.



Cum putem crea acest echilibru între tehnologie şi viaţa reală?



Acum 20-30 de ani, pentru a nu-i ţine toată ziua în casă pe copii, părinţii recurgeau la o metodă simplă: le construiau acestora propria agendă în viaţa reală. Mulţi dintre noi am fost înscrişi în echipe de fotbal, volei, handbal, baschet etc. “În copilăria noastră aveam o ocupaţie, deoarece am fost încurajaţi de părinţii noştri să avem o pasiune, un hobby. În zilele noastre, copiilor le lipsesc hobby-urile, nu mai au o agendă, iar în absenţa acestei agende, îşi petrec aproape tot timpul liber în faţa unui calculator sau a unui telefon mobil. Tehnologia moderată, interacţiunea, relaţionarea, comunicarea şi conectarea permanentă cu copilul sunt ingredientele de succes pentru echilibrul acestuia. Tot acest echilibru este stabilit şi condus de părinte, el fiind singurul responsabil pentru acest lucru”, consideră psihologul. În acelaşi timp, specialistul le recomandă părinţilor să stabilească reguli clare în relaţia cu copiii lor, în privinţa momentelor şi a duratei de folosire a tehnologiei, încă de la vârste foarte fragede, deoarece comportamentele sunt mai uşor de modelat atunci.



De cealaltă parte, specialistul în psihologia copilului crede că implementarea tehnologiei în şcoli trebuie încurajată, deoarece mijloacele clasice de învăţare şi-au dovedit ineficacitatea, iar tehnologia are o putere foarte mare de a le canaliza atenţia tinerilor către educaţie.

