Săptămâna Europeană a Mobilităţii 16 - 22 septembrie 2016

Direcţia de Sănătate Publică Bistrita Nasaud în parteneriat cu Primaria Municipiului Bistrita, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita Nasaud, Liceul Teoretic Sanitar si Asociatia Ascendent, derulează în perioada 16 - 22 septembrie 2016 o campanie de Informare – Educatie - Comunicare (IEC) dedicata „Săptămânii Europene a Mobilităţii, având ca motto „Mobilitate inteligenta. Economie puternică”.

Scopul general al campaniei este de a impulsiona autoritătile locale europene să asigure măsuri de transport sustenabil şi să încurajeze cetătenii sa aleaga alternativele ecologice si sanatoase, in detrimentul deplasarii cu maşina, avand ca rezultat creşterea calitatii vieţii în oraşe. Renunţând pentru o săptămână sau numai pentru o zi la maşina personală, se aduc beneficii importante atât mediului, cât şi sănătăţii personale.

Obiectivele campaniei:

Promovarea „mobilitatii inteligente” ca modalitate de a reduce poluarea aerului, poluarea fonica, numarul accidentelor de circulatie şi a risculului pentru suprapondere/ obezitate si alte boli cronice.

Promovarea „economiei verzi”, care consumă puţină energie şi poluează puţin, obiectiv asumat de UE prin adoptarea unor tinte concrete pentru a fi atinse până în anul 2020. Acestea includ:

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră;

creşterea cu 20% a eficienţei energetice;

o cotă de 20% din consumul total de energie să fie energii regenerabile;

conştientizarea publicului cu privire la necesitatea de a acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea traficului în mediul urban.

In acet context, acţiunile actualei campanii sunt orientate spre informarea si încurajarea populaţiei - in special din mediul urban - să se deplaseze inteligent, în paralel cu sensibilizarea factorilor de decizie la nivel local si national de a dezvolta infrastructura necesara alternativelor ecologice de deplasare. Principalele acţiuni planificate sunt:

- elaborarea si distribuirea de materiale informative si promotionale in cadrul activitatilor organizate in perioada 16 - 22 septembrie in municipiul Bistrita, in colaborare cu primaria municipiului Bistrita (PMB);

- organizare punct de informare si concursuri tematice pe pietonal in ziua de 22 septembrie;

- informare si distribuire de materiale educative in cadrul intalnirii trimestriale cu personalul din asistenta medicala comunitara din judet;

- distribuire de materiale educative si suport metodologic in unitatile de invatamant din judet prin reteaua electronica;

- conferinta de presa “Ciclisti belgieni sprijina batrinii din Romania” (17 septembrie 2016).

Campania este finanţată de către Ministerul Sănătăţii. Suportul metodologic al campaniei este asigurat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Mai multe informatii: Directia de Sanatate Publica Bistrita, str. Zimbrului, nr. 5; telefon 0263 217337; website: http://dspbn.bistrita.ro