SCM Craiova - CSM Bistrita, rezultat final.

CSM Bistrita a fost învinsă în primul meci al noului sezon competiţional de SCM Craiova, cu scorul de 25-19 ( 13-9 ).



Cea mai bună marcatoare a echipei noastre a fost Laura Pristăviţa cu 5 goluri. Au mai inscris Szilvia Szabo şi Oana Chirilă - fiecare câte 4 goluri, Magdalena Paraschiv şi Alexandra Orşivschi - câte 2 goluri fiecare, Irina Ivan şi Daniela Raţiu - câte un gol.

Remarcăm evoluţia bună în poarta CSM Bistriţa a Cristinei Sîntămărean, care a salvat 11 din cele 34 de mingi trimise de craiovence pe poarta sa. Are un procentaj de 32 %.



Horaţiu Paşca, antrenor principal CSM Bistriţa:

”Din păcate nu am debutat cu un meci foarte reuşit, în care ratările din situaţii clare şi-au pus amprenta asupra jocului.

Să nu uităm totuşi că am întâlnit o echipă care ne reprezintă în cupele europene şi care şi-a anunţat candidatura la un loc II sau cel puţin pe podium. Este una dintre echipele foarte bune ale campionatului, care din păcate astăzi a reuşit să fie mult mai echilibrată decât noi şi a ratat mai puţin.

Este doar un debut, cu siguranţă vom arăta mai bine de la meci la meci.

Mergem cu foarte mare încredere la Brăila, de unde sperăm să venim cu un rezultat bun.”

CRISTINA VLASA CSM BISTRIŢA