FOTO Start spre Succes

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita Nasaud in parteneriat cu Liceul „ Radu Petrescu” Prundu Bargaului desfasoara in perioada 07-28.11.2016 cea de a treia editie a proiectului de tineret „Start spre Succes!”.

Scopul proiectului il reprezinta dezvoltarea abilitatilor tinerilor pentru a realiza un management al propriei cariere.

In cadrul actiunii „ Strat spre Succes!” vor fi consiliati un numar de 30 de tineri din mediul rural, cu privire la informarea, educarea si orientarea in cariera. Cursul de orientare in cariera va consta si in activitati diverse, work-shop-uri, jocuri de rol, jocuri de echipa si individuale menite a-i constientiza asupra propriilor aptitudini si abilitati necesare in identificarea unui job.

Proiectul se desfasoara in cadrul programului P1 –Programul de centre de tineret si a devenit unul de traditie datorita receptivitatii tinerilor.

Director executiv, Florian Contantin