FOTO Toamna a adus zestre noua in parcul din Sirioara

Sub sloganul niciodata nu e prea mult, impus de propria constiinta, 3 zile la rand am primenit parcul din Sirioara cu noi specii valoroase de arbori. In prima zi, alaturi de medicul veterinar Dan Ignatescu, specialist in cabaline, dar si un mare iubitor al arborilor, ne-am apucat de treaba. Ziua a 2-a si a 3-a, singur si in deplina liniste si armonie cu natura, inima mi s-a umplut de bucurie si satisfactie dupa ce am plantat in sol 30 de pini din specia Pinus Nigra.