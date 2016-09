Trei tineri revolutioneaza birocratia din Romania

Datorită unei invenţii a trei tineri specialişti în IT din Cluj, orice persoană din România îşi poate înfiinţa o firmă din faţa calculatorului sau direct de pe telefonul mobil, în doar câteva minute, reducându-se cu peste 90% întreg procesul birocratic.

Proiectul, pe care tinerii l-au numit “Fă-ţi firmă în 5 minute!”, se desfăşoară în mediul virtual, pe platforma www.approd.ro, în cadrul căreia a fost implementat un sistem care generează toate documentele de care are nevoie viitorul antreprenor pentru înfiinţarea firmei. Restul de 10% rămas din lanţul birocratic este constituit din depunerea tuturor documentelor la Registrul Comerţului, însă inventatorii programului afirmă că în curând şi acest mic detaliu va putea fi rezolvat odată cu deschiderea instituţiilor statului la inovaţiile din sfera privată.



Tot ce trebuie să facă persoanele care vor să îşi înfiinţeze un SRL, SRL-D sau PFA în mediul virtual, este să îşi creeze un cont pe www.approd.ro, să introducă datele de identificare ale sale, denumirea preferenţială a firmei (platforma atenţionează dacă acea denumire este înregistrată deja sau nu), datele de identificare ale asociaţilor, capitalul social, sediul firmei, codurile CAEN şi va primi, în doar câteva minute, prin e-mail, toate documentele gata completate pe care nu trebuie decât să le semneze şi să le depună la sediul Registrului Comerţului.



“Cu toate că Statul român a investit foarte mulţi bani în informatizarea instituţiilor, prin care se dorea reducerea birocraţiei, constatăm că birocraţia nu numai că nu s-a redus, dar este tot mai mare de la an la an. De altfel, birocraţia stufoasă este şi principalul motiv pentru care mulţi oameni renunţă la demersurile pentru înfiinţarea unei firme sau, în cel mai bun caz, plătesc sume foarte mari ca altcineva să se ocupe de acest lucru. Platforma pe care am realizat-o eficientizează cu peste 90% procesul birocratic – aşa cum se întâmplă de foarte mulţi ani în ţările occidentale – şi speram ca în viitorul apropiat întreg procesul să se facă din faţa unui calculator sau telefon mobil şi să eliminăm şi acel singur drum pe care viitorul antreprenor trebuie să îl facă până la Registrul Comerţului pentru depunerea actelor. Ar fi extraordinar pentru România şi este foarte realizabil acest sistem de înfiinţare de firmă 100% online, în 5-10 minute. Ne dorim şi sperăm că vom avea oportunitatea să îl implementăm dar pentru asta avem nevoie de puţină deschidere din parte instituţiilor. Înfiinţarea unei firme este primul pas în proiectul pe care îl derulăm, iar în funcţie de deschiderea Statului, vom putea continua cu automatizarea şi a altor instituţii cu un grad ridicat al birocraţiei”, declară Raul Pop, unul dintre inventatori.



Cine sunt cei trei tineri care se luptă pentru eficientizarea birocraţiei din România?



Îi cheamă Raul Pop, Mihai Negrean şi Alin Vlasin şi toţi trei au fost colegi la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la specializarea IT. După multe experienţe neplăcute cu instituţiile statului, în care au fost practic descurajaţi să îşi urmeze visul avut încă din facultate, acela de a deveni antreprenori, cei trei tineri au gândit şi au materializat un sistem care automatizează procesele birocratice. După succesul pe care l-au avut cu proiectul “Fă-ţi firmă în 5 minute!”, aceştia vor să implementeze un sistem asemănător şi în relaţiile cu alte instituţii ale statului şi să contribuie major la eficientizarea birocraţiei din România.

