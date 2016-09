Veveritele din nou in centrul atentiei. Firma care a vandut animalutele Primariei Bistrita a fost amendata.

Cele sase veverite care traiesc in volatiera din Parcul municipal Bistrita au atras atentia Comisariatului Judeţean al Gărzii De Mediu Bistriţa-Năsăud. Nu se stie provenienta animalutelor, acestea neavand o tara de origine. Drept urmare, patroana care a vandut veveritele Primariei Bistrita a fost amendata.

Inspectorii Gărzii de Mediu au constatat ca spatiul in care traiesc cele sase veverite este mic, deci Primaria Bistrita trebuie sa gaseasca solutii pentru micile creaturi. Veveritele traiesc in acest mod din luna aprilie a acestui an.

Firma care a vandut veveritele Primariei Bistrita nu poate demonstra tara de origine a animalutelor. Acestea fiind cumparate de pe internet iar in actul de achizitie nu este specificata tara de origine. Drept urmare patroana firmei a fost amendata cu suma de 10 000 de lei iar Primaria Bistrita are termen pana la sfarsitul lunii septembrie sa mareasca spatiul in care traiesc cele sase vietuitoare.

Veveritele nu au interactionat niciodata cu publicul, fapt care presupune nefamiliarizarea acestora cu publicul. Animalutele traiesc ascunse in scorbura copacului din volatiera si nu ies aprope niciodata.

Primaria Bistrita a cumparat cele sase veverite dar si volatiera in care traiesc cu suma de 20 000 de lei, fara sa verifice tara de origine si nici daca acestea sunt obisnuite cu publicul.